Haberler Dizi Haberleri 📺Gönül Dağı 104. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

📺Gönül Dağı 104. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. 9 Eylül Cumartesi yayınlanan yeni bölüm hakkında seyirciler, 104. bölüm için arama motorlarında araştırma yapıyorlar. Gönül Dağı 104. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 16:00
📺Gönül Dağı 104. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 9 Eylül Cumartesi günü izleyicisiyle buluşuyor. Gönül Dağı 104. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 104. BÖLÜM ÖZETİ

Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen Gedelli Kasabası yine bildiğimiz gibidir… Amcaoğulları işleri büyütmüş hayallerindeki Bilişim Vadisi'ni kurmuştur. Roket çalışmaları için izin almakla uğraşan TVR, beklemedikleri bir tehlike ile karşılaşırlar. Roketin düşmesi nasıl engellenecektir? Amcaoğullarının çocukları okula başlayacaktır. Okulun ilk günü neler olacaktır? Selma Öğretmen, yıllardır verdiği sözü tutmuştur. Ali'den gelen haberle Selma kendisini beklemediği bir durum içinde bulur. Ali ne yapacaktır?

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