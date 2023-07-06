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📺 Ya Çok Seversen 1. BÖLÜM İZLE | Ya Çok Seversen son bölüm izle - Kanal D izle Ya Çok Seversen izle (Ya Çok Seversen TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Ya Çok Seversen dizisi, 1. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Ya Çok Seversen'in yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ya Çok Seversen 1. bölüm full izle, Kanal D Ya Çok Seversen izle, Ya Çok Seversen yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Ya Çok Seversen dizisinin ilk yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 01:10 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 01:20
📺 Ya Çok Seversen 1. BÖLÜM İZLE | Ya Çok Seversen son bölüm izle - Kanal D izle Ya Çok Seversen izle (Ya Çok Seversen TEK PARÇA FULL İZLE)
<p>Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Ya Çok Seversen dizisinde heyecan dorukta. Ya Çok Seversen 6 Temmuz Perşembe günü yeni ve 1. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Ya Çok Seversen'nın bu haftaki ilk bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Ya Çok Seversen son bölüm bilgileri; Ya Çok Seversen 1. yeni bölümü...

👉YA ÇOK SEVERSEN 1. BÖLÜM İZLE

YA ÇOK SEVERSEN 1. BÖLÜM KONUSU

Hayatını yurt dışında geçiren Ateş, babasının ölümü sebebiyle yıllar önce terk ettiği İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Yolu ailesini bulmak için dolandırıcılık yapan sahte gelin Leyla ile kesişir. Aralarındaki inkar edilemez çekime rağmen Leyla'nın attığı bir tokat ile ayrılırlar.

Ateş, vasiyet açıklanır açıklanmaz dönmenin planını yaparken beklenmeyen olur. Babası sadece ona değil tüm aileye bir sürpriz yapmıştır. Ateş mirastan menedilmek pahasına vasiyeti reddeder ama geçmişle ilgili öğrendiği bir sır kararını değiştirir.

Bu sırada Leyla ailesinden kalan kolyeyi kaybettiği için otele döner ve öfkeli damada yakalanır. Kaçarken nereye gittiğini bilmediği bir arabaya biner. Ateş ve Leyla'nın yolları tekrar kesişecektir. İkisi de hayatlarının tamamen değişeceğinden henüz habersizdir.

👉YA ÇOK SEVERSEN 1. BÖLÜM İZLE

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📺 Ya Çok Seversen 1. BÖLÜM İZLE
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