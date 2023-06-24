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📺Gönül Dağı 103. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. 24 Haziran Cumartesi yayınlanan yeni bölüm hakkında seyirciler, 103. bölüm için arama motorlarında araştırma yapıyorlar. Gönül Dağı 103. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 01:30
📺Gönül Dağı 103. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 24 Haziran Cumartesi günü izleyicisiyle buluştu. Gönül Dağı 103. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 103. BÖLÜM ÖZETİ

Taner, Selma'nın kendisine olan aşkını öğrenmiştir. Ramazan'ın yaptıklarından dolayı Taner ve Ramazan'ın arası bozulur. Amcaoğulları nasıl barışacaktır? Dişçi Musa ve Azize'nin aile arasında nikahı olacaktır. Nikah sırasında ne yaşanacaktır? Sedef ve İsmet'in girdiği sınav sonuçları açıklanır. Zahide ve Sefer'in bir karar vermesi gerekmektedir. Arslan Ailesi'ni bekleyen karar nedir? Asuman ve Cemile'nin doğumu yaklaşmıştır. İkilinin doğumu sırasında neler olacaktır? Taner ve Selma aradan geçen süre sonrası ilk kez duyguları hakkında konuşurlar. İkili ne karar verecektir?

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