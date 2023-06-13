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📺Ben Bu Cihana Sığmazam 35. BÖLÜM FULL İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam ATV son bölüm

Atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 35. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 35. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 35. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 35. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 13 Haziran Salı günü yayınlanan 35. bölümünde neler yaşandı? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 35. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 01:00 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 01:20
📺Ben Bu Cihana Sığmazam 35. BÖLÜM FULL İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam ATV son bölüm

Atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 13 Haziran Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen 35. bölümde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 35. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 35. BÖLÜM KONUSU

Cezayir ve Dumrul karşı karşıya kalır ve birbirlerine silahlarını doğrultur. Dumrul'un Cezayir'i vurmak için elinde fırsat olmasına rağmen Cezayir'i vurmaz. Cezayir, Dumrul'a kendisini neden vurmadığını sorunca aldığı cevap Cezayir'i daha çok öfkelendirir.

Cezayir, Dumrul ve Tatavlalı'dan kurtulmak için plan yaparken Dumrul da Tatavlalı'ya teklifte bulunur. Eğer Tatavlalı, Dumrul'dan aldığı görevi yerine getirirse hayalini kurduğu özgürlüğüne kavuşacaktır.

Firuze manevi babası olan Dumrul'la ilgili büyük hayal kırıklığı yaşar. Yaşadığı stres Firuze'ye fazla gelmeye başlar. Firuze, çocuklarının hayatının da tehlikede olduğunu hesaba katarak herkes için iyi olacağını düşündüğü bir karar alır. Firuze'nin bu kararına sürpriz biri de eşlik eder.

Leyla yıllardır kurduğu hayalini Cezayir'e söyler. Cezayir, geçen tüm zor zamanlara rağmen yanında duran Leyla'nın hayalini gerçekleştirmeye karar verir.

Dumrul, Cezayir'i neden öldürmez? Tatavlalı, Dumrul'dan aldığı görevi yerine getirebilecek mi? Cezayir'in Tatavlalı ve Dumrul'a karşı planı işleyecek mi? Firuze'nin aldığı karar nedir? Leyla'nın hayali gerçek olacak mı?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 35. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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