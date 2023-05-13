Haberler Dizi Haberleri 📺Gönül Dağı 97. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

📺Gönül Dağı 97. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. 13 Mayıs Cumartesi yayınlanan yeni bölüm hakkında seyirciler, 97. bölüm için arama motorlarında araştırma yapıyorlar. Gönül Dağı 97. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 01:00
📺Gönül Dağı 97. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 13 Mayıs Cumartesi günü izleyicisiyle buluştu. Gönül Dağı 97. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 97. BÖLÜM ÖZETİ
Amcaoğulları bilişim vadisi inşaatının beklenmedik bir şekilde durmasıyla zor anlar yaşar. Amcaoğulları bir yandan inşaat işleri bir yandan roket geliştirme ile uğraşırken ziyaretlerine biri gelir. Amcaoğullarının, iş teklifine cevabı ne olacaktır? Asuman ve Cemile'nin Pekin ördeği aşerir. Ramazan ve Veysel, panik içinde Pekin ördeği ararlar. İkili Pekin ördeğini bulabilecek midir? Selami, Garip'in müzik yapmasını ısrarla isteyen yapımcıyla ters düşer. Selami müziğe küserken, Keriman ipleri eline alır. Keriman ne yapacaktır? Rıfat ve Mihriban yeni bir tedavi denerler. Rıfat tedavi masraflarını karşılayabilmek için ne yapacaktır?

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