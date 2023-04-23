YARGI YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? Kanal D Yargı 62. bölüm bu akşam var mı?

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı'ın 23 Nisan Pazar günü ekranlara gelecek 62. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri...

YARGI 62. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Yargı dizisinin yeni bölümü, Ramazan Bayramı'nın son günü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle 23 Nisan Pazar günü yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümünün 30 Nisan PAzar günü yayınlanması beklenirken 23 Nisan'da Kanal D'nin yayın akışında, saat 20.00'de Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programının tekrar bölümü yer alıyor.