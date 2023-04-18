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AİLE 7. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile son bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle yeni bölüm - AİLE 7. bölüm tek parça

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile, Show TV'de 7. bölümüyle ekrana gelecek. İlk tanıtım ve bölümüyle beğeni rekorları kıran Ahmet Katıksız'ın yönettiği dizi, profesyonel kadrosuyla olduğu kadar özgün konusuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin 7. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 7. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 7. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 09:01
AİLE 7. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile son bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle yeni bölüm - AİLE 7. bölüm tek parça

AİLE 7. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının yeni dizisi Aile, ilk bölümüyle ekrana geliyor. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 7. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 7. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 7. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 7. bölüm bilgileri...

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AİLE DİZİSİ 7. BÖLÜM KONUSU

Sofrada çıkan tartışmadan sonra Aslan ve Devin'in evliliği büyük bir çıkmaza girer. Devin eşyalarını toplayıp evi terk ederken çift boşanma noktasına gelir.

Bu süreçte kendini işe veren Aslan, yurt dışındaki kumarhaneleri elden çıkarmak için harekete geçer. Ancak bu durum onu iş ortağı Serhat Koruzade'yle karşı karşıya getirir. Diğer taraftan Hülya da Aslan'ın aldığı bu kararı desteklemez.

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Koruzadeler'le ilişkilerinin bozulmaması için İbo'yla iş birliği yapar. Hülya, Yağmur'un Serhat'la bağlantısını da öğrenecektir.

Devin ise bu süreçte kliniğe gitmeye ara verir. Bu durum en çok Cihan'ı etkilerken; seanslarına kaldığı yerden devam etmek isteyen Cihan, her yolu deneyecektir.

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Aslan ve Devin, beklenmedik bir olay sebebiyle haftalar sonra bir araya gelseler de barışmak için herhangi bir adım atmazlar. Ancak o gece, birbirlerine olan hisleri sayesinde ilişkileri bir kez daha büyük bir sınavdan geçecektir.

Serhat, İzmir'de işlediği cinayetin tek görgü tanığı olan Yağmur'un izini sürmeye başlar. Ati'nin yardımıyla Yağmur'un ev adresini bulur. Şimdi Yağmur'u büyük bir mücadele beklemektedir.

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Diğer taraftan Yağmur'un eskortluk geçmişi hakkında istediği kanıtlara ulaşan Hülya ise gerçekleri ortaya çıkaracak, bu durum başta Aslan ve Devin olmak üzere tüm aileyi yeni bir tehlikeye sürükleyecektir.

AİLE DİZİSİ KONUSU

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

AİLE OYUNCULARI

  • Kıvanç Tatlıtuğ
  • Serenay Sarıkaya
  • Nejat İşler
  • Canan Ergüder
  • Ushan Çakır
  • Umutcan Ütebay
  • Yüsra Geyik
  • Mert Denizmen
  • Ecem Simge Yurdatapan
  • Levent Ülgen
  • Emel Göksu
  • Nur Sürer

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