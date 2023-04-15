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📺Gönül Dağı 93. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. 15 Nisan Cumartesi yayınlanan yeni bölüm hakkında seyirciler, 93. bölüm için arama motorlarında araştırma yapıyorlar. Gönül Dağı 93. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 01:30 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 01:30
📺Gönül Dağı 93. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 15 Nisan Cumartesi günü izleyicisiyle buluştu. Gönül Dağı 93. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyorlardı. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 93. BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğulları ve Selma Öğretmen'in mantarlarla yaptıkları icat, medya tarafında duyulur. Amcaoğullarının yanına haber ekipleri gelir. Taner, başarının sadece kendisine ait olmadığını söyler. Selma Öğretmen, röportaj sırasında ne yapacaktır? Selami, Garip'in ailesinin davadan vazgeçmeleri için elinden geleni yapar. Ancak mahkeme vakti gelmiştir. Hakim beklemedikleri bir karara varır. Ferses Ailesi, bu durumdan nasıl kurtulacaktır? Ciritçi Abdullah'ın evine beklenmedik biri gelir. Yolculuğa çıkarlar. Ciritçi kiminle yolculuğa çıkacaktır?

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