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📺Gönül Dağı 92. BÖLÜM FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. 8 Nisan Cumartesi yayınlanacak yeni bölüm hakkında seyirciler, 92. bölüm için arama motorlarında araştırma yapıyorlar. Gönül Dağı 92. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 03:30 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 03:30
📺Gönül Dağı 92. BÖLÜM FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 1 Nisan Cumartesi günü izleyicisiyle buluştu. Gönül Dağı 92. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyordu. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 92. BÖLÜM ÖZETİ

Gedelli Kasabası'nda Ramazan ayı devam ederken Taner'in aklına yeni bir icat gelir. Amcaoğulları arasında bu yeni icat fikri farklı karşılanır. Taner'in icat denemesi nelere sebep olacaktır?

Selma kendisiyle ilgili bir şeyleri fark eder. Bu durum birisinin dikkatinden kaçmaz. Selma'nın bu hallerini kim fark edecektir?

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👉GÖNÜL DAĞI 92. BÖLÜM İZLE

"Küçük Garip" olarak tanınan Garip'in gerçek ailesi ortaya çıkmıştır. Bu durum Selami ve Keriman'ı endişelendirir. Selami'ye beklenmedik bir haber gelir. Selami'yi ne beklemektedir?

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GÖNÜL DAĞI KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

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