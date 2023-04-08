📺Gönül Dağı 92. BÖLÜM FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 1 Nisan Cumartesi günü izleyicisiyle buluştu. Gönül Dağı 92. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyordu. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 92. BÖLÜM ÖZETİ

Gedelli Kasabası'nda Ramazan ayı devam ederken Taner'in aklına yeni bir icat gelir. Amcaoğulları arasında bu yeni icat fikri farklı karşılanır. Taner'in icat denemesi nelere sebep olacaktır?

Selma kendisiyle ilgili bir şeyleri fark eder. Bu durum birisinin dikkatinden kaçmaz. Selma'nın bu hallerini kim fark edecektir?

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"Küçük Garip" olarak tanınan Garip'in gerçek ailesi ortaya çıkmıştır. Bu durum Selami ve Keriman'ı endişelendirir. Selami'ye beklenmedik bir haber gelir. Selami'yi ne beklemektedir?

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GÖNÜL DAĞI KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

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👉GÖNÜL DAĞI 92. BÖLÜM İZLE