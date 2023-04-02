Haberler Dizi Haberleri 📺Yargı 59. BÖLÜM FULL İZLE | Yargı KANAL D son bölüm

📺Yargı 59. BÖLÜM FULL İZLE | Yargı KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 59. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 59. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 59. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 01:30
📺Yargı 59. BÖLÜM FULL İZLE | Yargı KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 2 Nisan Pazar günü yeni ve 59. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 59. yeni bölümü...

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YARGI 59. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz'ın sevdiklerine yapılan tehditleri bir an önce sonlandırmak için aldığı karar, onu büyük bir iftirayla karşı karşıya bırakmıştır. Ailesinin hayatını kurtarmıştır ancak şimdi de mesleği ve inandığı bütün değerler tehlikededir. Onu karalamak için ince ince döşenmiş yolların sonu acaba nereye çıkacaktır? Başsavcı vekili olarak gelen Turgut Ali'nin karşısına hiç hesapta yokken en güvendiği savcılardan biri olan Ilgaz'ın dosyası gelmiştir. Ancak bu dosyaya bakmakla görevlendirilen ve oldukça ters biri olan Özcan savcı ile de ortak çalışmak zorundadır. Ilgaz'ın suçlu olduğuna dair teker teker ulaşılan delillerin sağlamlığı, aksini canla başla ispatlamaya çalışan Ceylin'e iki savcının da inanmasını imkânsız hale getirmektedir. Öte yandan Ceylin Ilgaz'ı tutuksuz yargılatmak için elinden geleni yaparken yine bütün aile ona yardım etmek için hazırdır; Merdan ve Metin şüphe oklarının işaret ettiği Eyüp'ün kim olduğunun peşine düşecektir. Ancak Yekta'nın bu sefer de Ceylin'e sürpriz bir teklifi vardır, rüzgâr herkes için bambaşka bir yerden esmeye başlamıştır. Ilgaz ve Ceylin'in bütün umudu Ceylin'in savunmasındadır; ancak zamanın onlara ne getireceği her zamanki gibi belirsizdir.

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