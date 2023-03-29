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YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCULARI | Yüz Yıllık Mucize konusu ne, oyuncuları kim? Yüz Yıllık Mucize dizisi nerede çekiliyor, hangi dönemde geçiyor?

Star TV ekranlarının yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize, sezon arasında izleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor. Bir mucizeyi konu edinen ve başrollerini Birkan Sokullu ile Ebru Şahin'in paylaştığı dizi, daha ilk fragmanıyla diziseverlerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki Yüz Yıllık Mucize konusu ne, oyuncuları kim? Yüz Yıllık Mucize dizisi nerede çekiliyor, hangi dönemde geçiyor? Tüm merak edilenleri haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 12:00
YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCULARI | Yüz Yıllık Mucize konusu ne, oyuncuları kim? Yüz Yıllık Mucize dizisi nerede çekiliyor, hangi dönemde geçiyor?

YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCULARI | Star TV, diziseverleri ekran başına kilitleyecek yepyeni bir proje ile geliyor. Bir mucizeyi konu alan dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu dizinin yapımcılığını OGM Pictures üstleniyor. Senaryosunu ise Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı dizi hakkında arama motorlarında Yüz Yıllık Mucize konusu ne, oyuncuları kim? Yüz Yıllık Mucize dizisi nerede çekiliyor, hangi dönemde geçiyor? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

YÜZ YILLIK MUCİZE KONUSU NE?

Günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (Birkan Sokullu); hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşır. Bu karşılaşma ve tanışma sonrası hem Harika hem de Kemal için yeni bir sayfa açılacaktır.

YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCULARI KİM?

  • Birkan Sokullu,
  • Ebru Şahin,
  • Zerrin Tekindor,
  • Necip Memili,
  • Gözde Seda Altuner,
  • Laçin Ceylan,
  • Ayşegül Cengiz,
  • Yalçın Hafızoğlu,
  • Merve Nur Bengi,
  • Ecem Çalhan,
  • Zehra Kelleci
  • Hümeyra

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, HANGİ DÖNEMDE GEÇİYOR?

Kuvayı Milliye mensubu bir adamın genç bir kadınla tanışma hikayesini konu edinen ve Kurtuluş Savaşı yılları ile günümüzü ele alan Yüz Yıllık Mucize dizisi İstanbul'da çekiliyor.

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