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Ben Bu Cihana Sığmazam 22. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle - BBCS izle

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 22. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 22. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 7 Mart Salı günü yayınlanacak 22. bölümünde neler yaşanacak? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 22. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 12:41
Ben Bu Cihana Sığmazam 22. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle - BBCS izle

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 14 Mart Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen 22. bölümünde neler yaşanacağını merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 22. BÖLÜM KONUSU

Cezayir, ağabeyinin katili Kayıkçı'ya ulaşabilmek için kendi adamları tarafından vurulan Bassilius'u yaşatmak için elinden gelen her şeyi yapar. Bassilius'u kurtarabilmek için Firuze'den yardım ister. Firuze, hamileliği nedeniyle kendisine dikkat etmesi gerekirken Cezayir'in çağrısına cevapsız kalamaz. Firuze, tedavi edeceği kişinin daha önce kendi ölüm emrini veren Bassilus olduğunu görür. Nihayet Firuze'nin Bassilius'la yüzleşme anı gelir. Leyla, kardeşi Süheyla'yı almak için Orhan'ın evine gider. Orhan'la yaşadıkları atışma sırasında beklenmedik bir durum yaşanır. Leyla, kardeşi Süheyla'yı korumak için hem kendini hem de ailesini etkileyecek büyük bir sorumluluk almak zorunda kalır. Cezayir'in elinden kurtulan Tatavlalı, Leyla'nın zor durumda olduğunu öğrenir ve Cezayir'in ters köşeye yatırmak için yeni planlar yapar. Cezayir'in dikkatini dağıtıp Bassilius'u kurtarmak için ekibinin yeni üyesi Tito ile bir operasyon düzenler. Bu operasyonda Jean Luc ve Tito ölümcül bir mücadeleye girer. Bassilius, Kayıkçı'yla ilgili Cezayir'in içine şüphe düşürecek ne söyler? Firuze kendi ölüm emrini veren Bassilus'u tedavi edecek mi? Leyla'nın aldığı sorumluluk nedir? Tatavlalı'nın, Bassilius'u kurtarmak için yaptığı operasyon başarılı olacak mı? Ölümcül mücadeleden kim kurtulur Tito mu Jean Luc mu?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 22. bölüm izlemek için tıklayın

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Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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