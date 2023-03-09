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📺Al Sancak 6. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Al Sancak 6. bölümüyle ekrana geldi. TSK, özel kuvvetler bünyesinde bulunan Al Sancak adlı timin icraatlarını anlatan dizinin 6. bölümü için arama motorlarında 'Al Sancak 6. bölüm izle - TRT 1 Al Sancak son bölüm izle - Al Sancak yeni bölüm tek parça full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte diziseverlerin heyecanla beklediği Al Sancak 6. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 18:20 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 00:30
📺Al Sancak 6. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm

AL SANCAK 6. BÖLÜM İZLE | Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasının ardından yaşanan kaosu ve TSK bünyesindeki Al Sancak adlı timin yurt içinde ve dışında bu kaosa yönelik yürüttüğü çalışmaları anlatan Al Sancak dizisi, 6. bölümüyle ekranlara geldi. TRT 1'in herkesi heyecanlandıran yeni yapımının 6. bölümü hakkında araştırmalar başladı. İşte Al Sancak 6. bölüm bilgileri...

AL SANCAK 6. BÖLÜM İZLE

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AL SANCAK 6. BÖLÜM KONUSU

Ali, Kosova'dan yaralı dönen Nadia'yı ihtimamla iyileştirmeye çalışır. Diğer yandan da ondan Mithat Sargon ve Ahtapot yapılanmasıyla ilgili bilgi almak ister.

Sacit Komutan'ın Nadia'ya olan güveni zedelenmiştir. Ali her şeye rağmen canını tim için ortaya koyan Nadia'yı savunur. Nadia ve Mithat yüzleşecek mi?

Tuzağa düşüp açığa çıkan Nadia ise yeni bir hamlede bulunarak kartları açık oynamaya karar verir. Mithat'ı yüzleşmeye davet eder. Herkesin gündeminde ve odağında tek bir isim vardır. Mithat Sargon...

Ali, Atilla'nın şehit düştüğü operasyonu ayrıntılarıyla hatırlamaya çalışır. Zihninde katilin bulanık silueti, kalbinde Atilla'nın hatırası vardır. Sedef ise savcının Mithat'ı salıvermek için dayandığı hukuki boşluğu tespit eder ve kararlılıkla üzerine gider.

Savcı, ahtapot tarafından köşeye sıkıştırılmış durumdadır. Pençe Timi bu saldırının önüne geçebilecek mi? Ahtapot, dağılan itibarını toparlamak için Mithat'ın kumandasında büyük bir eyleme hazırlanmaktadır.

Plan adım adım uygulamaya koyulurken saatler Cuma namazı vaktine kurulur. Pençe Timi, binlerce masumun ölümüyle sonuçlanacak saldırıyı bertaraf etmek için yola çıkar.

AL SANCAK 5. BÖLÜM İZLE

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