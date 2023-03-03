Kızılcık Şerbeti dizisi 17. bölümüyle ekranlara geliyor. Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 17. yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında "Kızılcık Şerbeti 17. bölüm izle", "Kızılcık Şerbeti 17. bölüm İZLE, Show TV Kızılcık Şerbeti 17. yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! son bölüm izle", ve "Kızılcık Şerbeti 17. yeni bölüm tek parça izle" aramaları yapıyor. İşte Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 17. yeni bölümüyle ilgili bilgiler...



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KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN 17. BÖLÜM KONUSU

Nursema'ya ailesinin zoruyla imam nikahı kıyılması Umut'u darma duman etmiştir. Onu sakinleştirmek her ne kadar Alev'e düşse de, o da özellikle Abdullah'ın bu işe onay vermesinden dolayı çok büyük hayal kırıklığına uğramıştır. Abdullah Ünal'ın evinde büyük sorunlar yaşanırken güzel bir haber eve neşe katacaktır. Nilay yıllardır umut ettiği hayaline kavuşmuştur, hamiledir.

Fatih'in, Nursema'ya gönülsüz kıyılan nikahı normalleştirmesi Doğa ve Fatih cephesinde yeni bir gerilim yaratmıştır. Evde bu konuda ses yükselten ve Nursema'nın yanında duran tek kişi Doğa'dır.

Doğa bununla da yetinmeyip imam nikahının iptal edilmesi için harekete geçecektir.

Kıvılcım ve Ömer'in birlikte olduğunu öğrenen Kayhan'ın gösterdiği tepki Ömer tarafından hemen bertaraf edilir.

Nursema'nın imam nikahının iptal edilmesi için Doğa'ya yardım eden Alev, hiç beklemediği bir anda bu konuyla ilgili Abdullah'la karşı karşıya geldiğinde olay farklı bir boyuta taşınacaktır.

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