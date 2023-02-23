CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? | Camdaki Kız 68. bölüm bu akşam var mı? 23 Şubat Perşembe Kanal D yayın akışı

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? | Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 23 Şubat Perşembe günü ekranlara gelecek 68. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

CAMDAKİ KIZ 68. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Camdaki Kız dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü yerine yayın akışında, Canım Oğlum isimli Türk yapımı sinema filmi gösterilirkem dizinin yeni bölümü ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimizde yer alacak.

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