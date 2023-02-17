KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? Show TV Kızılcık Şerbeti 16. bölüm bu akşam var mı? 17 Şubat

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? | Kızılcık Şerbeti dizisini takip edenler, deprem felaketinin ardından 12. güne girilirken dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Ülkede bir hafta için ilan edilen milli yasla birlikte RTÜK, televizyonlarda eğlence, yarışma programları ve dizilerin yayınlanmayacağını duyurmuştu. Peki Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı? Show TV Kızılcık Şerbeti 16. bölüm bu akşam var mı? İşte detaylar...

SHOW TV KIZILCIK ŞERBETİ 16. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Kızılcık Şerbeti dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimizde yer alacak.