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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? Show TV Kızılcık Şerbeti 16. bölüm bu akşam var mı? 17 Şubat

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 16. bölümü için araştırmalar başladı. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen ve Sıla Türkoğlu'nun paylaştığı dizinin 16. bölümü geçtiğimiz hafta deprem felaketi nedeniyle ekrana gelmemişti. Bu hafta Kızılcık Şerbeti yeni bölümü olup olmadığını araştıranlar arama motorlarında 'Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı? Show TV Kızılcık Şerbeti 16. bölüm bu akşam var mı? sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 10:34
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? Show TV Kızılcık Şerbeti 16. bölüm bu akşam var mı? 17 Şubat

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? | Kızılcık Şerbeti dizisini takip edenler, deprem felaketinin ardından 12. güne girilirken dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Ülkede bir hafta için ilan edilen milli yasla birlikte RTÜK, televizyonlarda eğlence, yarışma programları ve dizilerin yayınlanmayacağını duyurmuştu. Peki Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı? Show TV Kızılcık Şerbeti 16. bölüm bu akşam var mı? İşte detaylar...

SHOW TV KIZILCIK ŞERBETİ 16. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Kızılcık Şerbeti dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimizde yer alacak.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | TV programları, diziler, yarışmalar bu hafta var mı? atv, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 yayın akışı Devamını Oku BUNU DA OKU
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