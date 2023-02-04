Haberler Dizi Haberleri 📺Gönül Dağı 85. BÖLÜM FULL İZLE | Gönül Dağı TRT 1 son bölüm

📺Gönül Dağı 85. BÖLÜM FULL İZLE | Gönül Dağı TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. 4 Şubat Cumartesi yayınlanan yeni bölüm hakkında seyirciler, 85. bölüm için arama motorlarında araştırma yapıyorlar. Gönül Dağı 85. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 01:30 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 01:30
📺Gönül Dağı 85. BÖLÜM FULL İZLE | Gönül Dağı TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 85. bölümüyle 4 Şubat Cumartesi günü ekranlara geldi. Gönül Dağı 85. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

👉GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GÖNÜL DAĞI 85. BÖLÜM İZLE

GÖNÜL DAĞI 85. BÖLÜM KONUSU

Taner ve Yasemin'in nişanı gerçekleştikten sonra yıldırım nikahıyla evlenmeye karar verirler.

Nikah saati yaklaştığında Taner, Yasemin'le ilgili bir gerçeği öğrenir. Taner'in tepkisi ne olacaktır?

👉GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GÖNÜL DAĞI 85. BÖLÜM İZLE

Gedelli'nin Sesi Gazetesi, halk tarafından tepkiyle karşılanmıştır.

Ramazan'ın evinin önüne gelen halk, Ramazan'ın dışarı çıkmasını engeller. Ramazan, Taner'in nikahına yetişebilecek midir?

👉GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GÖNÜL DAĞI 85. BÖLÜM İZLE

Muammer ve Ciritçi Abdullah, bir yolculuğa çıkarlar. Baba oğulun yaptıkları bu yolculukta ikiliyi neler beklemektedir?

Kasabadan gitmek isteyen Erkan'ın yüklü bir paraya ihtiyacı vardır.

👉GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GÖNÜL DAĞI 85. BÖLÜM İZLE

Erkan suç işlemek üzereyken kasabalılar tarafından jandarmaya ihbar edilir. Erkan'ın suçunu kim üstlenecektir?

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE

👉GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GÖNÜL DAĞI 85. BÖLÜM İZLE

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız...

👉GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GÖNÜL DAĞI 85. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Şarkıcı Ziynet Sali imaj değişikliğine gitti! Yeni saçlarını şapkayla kamufle etti!
Bursa'da katliam gibi kaza: Kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi öldü
Armasız formayla oynamıştı! Sebebi ortaya çıktı
Toroğlu'ndan Icardi sözleri! "Yönetimden transfer istedi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Kardeşlerim SON BÖLÜM FULL İZLE (4 Şubat)
Kardeşlerim son bölüm izle (atv 78. bölüm)
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (4 Şubat)
Derbide hava nasıl olacak? GS-TS 5 Şubat İstanbul hava durumu!
4 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atalanta Sassuolo deplasmanında kayıp! Atalanta Sassuolo deplasmanında kayıp! 01:11
Kayserispor Bilal ile sözleşme uzattı Kayserispor Bilal ile sözleşme uzattı 23:37
Amilton Çaykur Rizespor'da! Amilton Çaykur Rizespor'da! 23:36
Beşiktaş Emlakjet için tehlike çanları! Beşiktaş Emlakjet için tehlike çanları! 23:35
Emre Demir transferi hakkında flaş sözler! Emre Demir transferi hakkında flaş sözler! 23:34
Kastamonuspor'da Ümit Karan dönemi sona erdi! Kastamonuspor'da Ümit Karan dönemi sona erdi! 23:32
Daha Eski
Erdal Güneş: Bu bir yol kazasıydı! Erdal Güneş: Bu bir yol kazasıydı! 23:24
Alfons Groenendijk: Altın değerinde 3 puandı! Alfons Groenendijk: Altın değerinde 3 puandı! 23:18
Haji Wright açıklaması! G.Saray ve F.Bahçe... Haji Wright açıklaması! G.Saray ve F.Bahçe... 22:58
Newcastle ile West Ham yenişemedi! Newcastle ile West Ham yenişemedi! 22:56
Enes Ünal Atletico'dan 1 puanı aldı! Enes Ünal Atletico'dan 1 puanı aldı! 22:34
Jesus'a şok sözler! "Mesleki ahlakı yok" Jesus'a şok sözler! "Mesleki ahlakı yok" 22:30