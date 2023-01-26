Haberler Dizi Haberleri 📺Gelsin Hayat Bildiği Gibi 27. BÖLÜM FULL İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi SHOW TV son bölüm

📺Gelsin Hayat Bildiği Gibi 27. BÖLÜM FULL İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi SHOW TV son bölüm

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümü yine seyircilerini ekranlara kilitledi. Sadi, Songül, Melike, Kıvanç ve Derya'nın içinde bulunduğu karmaşık durumlar 27. bölümde de devam ederken Gelsin Hayat Bildiği Gibi 26 Ocak Perşembe 27. yeni bölümüne dair detayları haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 01:55
📺Gelsin Hayat Bildiği Gibi 27. BÖLÜM FULL İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi SHOW TV son bölüm

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 26 Ocak Perşembe saat 20.00'de, 27. bölümünyle ekranlara geldi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 27. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 27. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 27. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 27. BÖLÜM KONUSU

Sadi ve Songül iki odadan birini yatak odası yapmaya karar verirler. Ancak ne Songül'ün ne de Sadi'nin kendi odasını bırakmaya niyeti yoktur. Birbirinin arkasından iş çeviren ikilinin yaptıkları planlar yüzünden akşam yatacak bir yatakları kalmaz.

Meltem'in, Buğra ve Derya'nın tanışmasını istemesi Yaver'i zor durumda bırakır. Meltem'i üzmek istemeyen Yaver bu buluşmayı erteleyebilecek midir?

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 27. BÖLÜM İZLE

Zülfikar, Melek'in yaşadığı zor günleri atlatmak için elinden geleni yaparken Melek eşyalarını toplamak için geldiği evde Celal'in çocuklarıyla karşılaşır.

Aylin aradığı işi sonunda bulur ama ilk iş günü çalıştığı yere gelen davetsiz misafirler kafede olay çıkmasına neden olur. Aylin zor anında yanında olan Araz'la yakınlaşırken bir çift gözün onları izlediğinden habersizdir. Araz sonunda hem Gizem'e hem de Aylin'e olan yakınlığının sebebini birine açıklamak zorunda kalır.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 27. BÖLÜM İZLE

Servet, köşkteki para dolu bavulun kendisine getirilmesini isterken Gizem ise elindeki parayla geçmişte canını yakan herkesten intikam almayı kafasına koyar.

Sadi'nin Songül'le yaptığı konuşma sonrası Songül'ü mutlu etmek için götürdüğü adreste Servet'in adamları onları beklemektedir. Derya'ya ulaşamayan Kıvanç, kuryeden aldığı bir not yüzünden akşam vakti hiç çalmak istemediği bir kapıyı ziyaret etmek zorunda kalır.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 27. BÖLÜM İZLE

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