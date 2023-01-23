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ÖMER 3. BÖLÜM İZLE | Ömer dizisi son bölüm izle - Star TV Ömer TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ömer yeni bölüm full izle

Star TV ekranlarının yeni dizisi Ömer, tecrübeli oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla daha ilk bölümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. 23 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak olan yeni bölümü izlemek isteyen diziseverler, arama motorlarında 'Ömer 3. bölüm izle, Ömer dizisi son bölüm izle, Star TV Ömer TEK PARÇA FULL HD İZLE, Ömer yeni bölüm full izle' sorgulamaları yapıyor. Ömer 3. bölüm bilgileri haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 10:43
ÖMER 3. BÖLÜM İZLE | Ömer dizisi son bölüm izle - Star TV Ömer TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ömer yeni bölüm full izle

Fragmanlarıyla ekranlara damga vurmayı başaran, Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği ve senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı Ömer'in yönetmen koltuğunda ise Cem Karcı oturuyor. Tüm imkansızlıkların karşısına aşkı koyan hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ömer, 3. bölümüyle 23 Ocak Pazartesi akşamı ekrana geliyor. İşte Ömer dizisi 3. bölüm bilgileri...

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ÖMER 3. BÖLÜM KONUSU

Ömer ile Gamze'nin kalpleri birlikte atmaya başladığı anda, Reşat'ın bakışlarıyla karşılaşan Gamze, bu aşkın imkansızlığını yeniden acı bir şekilde fark eder ve Ömer'den uzak durmaya karar verir.

Reşat ise Ömer üzerindeki baskılarını iyice artırır ve onun doğru yolu bulması için yeni bir yol aramaya başlar. Bu sefer işini şansa bırakmamaya kararlıdır.

ÖMER 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Kocasının ihanetinin her geçen gün yeni bir boyutunu öğrenen Nisa, çaresizlikle kıvranırken, sıkıntılarını Gamze'ye açar.

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Farklı hayatlar içinde görünseler de, aslında iki kadın da benzer acılarla boğuşmaktadır. Gamze'nin Nisa'ya uzattığı yardım eli, kendi hayatında da bir krize yol açar.

ÖMER 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Ömer'in sabırlı ve kararlı duruşu, sonunda Gamze'nin de pes etmesine neden olur.

İkisi yeniden birbirlerinin gözünün içine bakmaya cesaret ettiğinde Ömer'in aklında tüm engelleri aşacak tek bir çözüm vardır.

ÖMER 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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