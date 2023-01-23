📺ÖMER 3. BÖLÜM FULL İZLE | Ömer STAR TV son bölüm

Fragmanlarıyla ekranlara damga vurmayı başaran, Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği ve senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı Ömer'in yönetmen koltuğunda ise Cem Karcı oturuyor. Tüm imkansızlıkların karşısına aşkı koyan hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ömer, 3. bölümüyle 23 Ocak Pazartesi akşamı ekrana geldi. İşte Ömer dizisi 3. bölüm bilgileri...

ÖMER 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖMER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ÖMER 3. BÖLÜM KONUSU

Ömer ile Gamze'nin kalpleri birlikte atmaya başladığı anda, Reşat'ın bakışlarıyla karşılaşan Gamze, bu aşkın imkansızlığını yeniden acı bir şekilde fark eder ve Ömer'den uzak durmaya karar verir.

Reşat ise Ömer üzerindeki baskılarını iyice artırır ve onun doğru yolu bulması için yeni bir yol aramaya başlar. Bu sefer işini şansa bırakmamaya kararlıdır.

ÖMER 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖMER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Kocasının ihanetinin her geçen gün yeni bir boyutunu öğrenen Nisa, çaresizlikle kıvranırken, sıkıntılarını Gamze'ye açar.

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ | TIKLA İZLE

Farklı hayatlar içinde görünseler de, aslında iki kadın da benzer acılarla boğuşmaktadır. Gamze'nin Nisa'ya uzattığı yardım eli, kendi hayatında da bir krize yol açar.

ÖMER 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖMER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Ömer'in sabırlı ve kararlı duruşu, sonunda Gamze'nin de pes etmesine neden olur.

İkisi yeniden birbirlerinin gözünün içine bakmaya cesaret ettiğinde Ömer'in aklında tüm engelleri aşacak tek bir çözüm vardır.

ÖMER 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖMER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN