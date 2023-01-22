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📺Yargı 51. BÖLÜM FULL İZLE | Yargı KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 51. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Geçen hafta son bölümüyle takipçilerini meraklı bir bekleyişte bırakan Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 51. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 51. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 23:46 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 00:00
📺Yargı 51. BÖLÜM FULL İZLE | Yargı KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 22 Ocak Pazar günü yeni ve 51. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Yargı 51. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyordu. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 51. yeni bölümü...

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YARGI 51. BÖLÜM KONUSU

Ceylin kendisini yeni bir açmazda bulur. Dosyayla alakalı olarak ona gelen tehdit telefonu zaten arasının bozuk olduğu Ilgaz ile yeni bir gerilimi doğuracaktır. Bir yanda sevdiği adamı koruma duygusu, diğer bir yanda davada gerçeğe bir an önce ulaşma refleksi onları bir arada tutmaya yetecek midir?

"Düğün günü ölü bulunan gelin" soruşturmasında Ilgaz ve Eren düğün günü tam olarak ne yaşanmış olduğunun peşindedir. Davada açığa çıkan her gerçek ile birlikte garip ve gizemli ilişkiler ağı ortaya çıkmaktadır.

Yekta Tilmen oğlu Ömer'i daha da yakından tanımaya çalışırken Ömer'in öngörülemez davranışları onu günbegün şaşırtacaktır.

Merdan'ın yokluğunda Çınar'ı sahip çıkması gereken bir dede mirası beklemektedir.

Şimdiye kadar mesleği gereği çokça tehdit ile karşılaşmış Ilgaz, adaletten hiçbir şekilde ödün vermeme derdindedir. Fakat Ilgaz dahil, hiç kimse tehdidin boyutunun bu kadar büyük ve ciddi olabileceğini öngörememiştir. Çoğalan tehditler vakanın tüm seyrini değiştirecektir.

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