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YARGI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Yargı final mi yaptı, günü mü değişti? 1 Ocak Kanal D Yargı yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden Yargı, yeni bölümüyle pazar günü ekranlara gelmeyince seyirciler, diziyle ilgili araştırmalara başladı. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı dizisiyle ilgili arama motorlarında araştırılan Yargı yeni bölüm neden yok? Yargı final mi yaptı, günü mü değişti?8 Ocak Kanal D Yargı yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 03:30 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 10:01
YARGI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Yargı final mi yaptı, günü mü değişti? 1 Ocak Kanal D Yargı yeni bölüm ne zaman?

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin'in katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalması ve bu durumun ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratması üzerine kurulu Yargı dizisi, ekranların en sevilen dizileri arasında yer alıyor. Her Pazar akşamı Kanal D ekranlarında yayınalanan dizi, 8 Ocak'ta ekrana gelmeyince seyirciler, Yargı final mi yaptı, günü mü değişti? 8 Ocak Kanal D Yargı yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını araştırmaya başladı.

YARGI FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Yargı dizisi, Kanal D ekranlarındaki yayın hayatına Pazar günleri devam edecek. Ancak bu hafta yeni bölümü, yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmadı. Kanal D ekranlarında yabancı film olan Belalı Tanık yer alıyor. Yargı dizisinin yeni bölümü ise, 15 Ocak Pzar günü saat 20.00'de, yine Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

8 OCAK KANAL D YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarında her Pazar günü yeni bölümü yayınlanan Yargı, Pazar akşamları ekrana gelmeye devam edecek. Dizinin 50. ve yeni bölümü, önümüzdeki pazar günü, yani 15 Ocak Pazar günü izleyicileriyle buluşacak.

YARGI OYUNCU KADROSU

Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

İdari Yapımcı: Suzan Güverte

Yönetmen: Ali Bilgin

1. Yönetmen: Beste Sultan Kasapoğulları

Senaryo: Sema Ergenekon

Oyuncu Kadrosu: Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağla Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş

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