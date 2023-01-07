Haberler Dizi Haberleri 📺Kardeşlerim 74. BÖLÜM FULL İZLE | Kardeşlerim ATV son bölüm

📺Kardeşlerim 74. BÖLÜM FULL İZLE | Kardeşlerim ATV son bölüm

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 74. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kardeşlerim dizisi, geçen hafta yepyeni maceralarla takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kardeşlerim 74. bölüm full izle, Atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 74. ve 7 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 01:00 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 01:30
📺Kardeşlerim 74. BÖLÜM FULL İZLE | Kardeşlerim ATV son bölüm

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Geçen hafta herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırdı. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 7 Ocak Cumartesi ekranlara gelen 74. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyordu. İşte Kardeşlerim'in 74. bölüm bilgileri...

KARDEŞLERİM 74. BÖLÜM KONUSU

"Benim sadece iki elim var, bu hayata dört elle sarılabilmek için sana ihtiyacım var…"

Leyla hızla hastaneye kaldırılırken; tüm çocuklar bu zor zamanında Tolga'ya destek olurlar. Şengül heyecanla, evine geri dönecek Orhan'ı beklemektedir. Sebep olduğu durum yüzünden vicdan azabı duyan Süsen, Sarp'ın şaşırtıcı tavrıyla karşılaşırken, Ömer'in Yılmaz ailesiyle olan bağı gün geçtikçe daha da güçlenir. Hastanede beklenmedik birisiyle karşılaşan Tolga için ise tüm yaşananlar, yeni bir başlangıcın ilk adımı olacaktır.

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KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Ecem Sena Bayır (Afra), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).

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