Üç Kız Kardeş 28. BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş son bölüm izle - Kanal D Üç Kız Kardeş CANLI İZLE | Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni sezonunda da izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Üç Kız Kardeş dizisinin 29 Kasım Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 28. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 28. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 28. BÖLÜM KONUSU

Türkan, yaşadığı acı kaybın hesabını sormak, Mine'ye yaptıklarının bedelini tek tek ödetmek için Somer'le birlikte küçük bir oyun kurar. Amacı Mine'ye suçunu itiraf ettirip, hapse göndermektir.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 28. BÖLÜM İZLE

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Öte yandan annesi ve babasının öldüğünü öğrenerek kendini yollara vuran Mesut, Sadık ve Nesrin'in hiç hesaba katmadıkları bir gerçekle yüzleşmelerine neden olur. Nesrin, gururu ve ailesi arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 28. BÖLÜM İZLE

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👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 28. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ OYUNCULARI

Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları arasında Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 28. BÖLÜM İZLE

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