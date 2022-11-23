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📺O Kız 10. BÖLÜM İZLE | O Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümleriyle reyting listelerine hızlı bir giriş yapan O Kız, 10. bölümüyle izleyicilerle buluştu. İnternette sıkça, "O Kız 10. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız ilk bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. Peki, O Kız 10. bölüm ne zaman? Saat kaçta? O Kız 10. ve yeni bölümü izle! İşte tüm ayrıntılar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 00:20 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 00:50
📺O Kız 10. BÖLÜM İZLE | O Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın yeni bölümü 23 Kasım Çarşamba günü ekranlara geldi. Dizinin 10. bölümde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 10. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik...

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O KIZ 10. BÖLÜM KONUSU

Doruk ve Zeynep yakınlaşıyor!

🔥YUNUS AKGÜN GİDİYOR! TAKASLA TRANSFER...🔥

📢FERDİ'DEN TARAFTARLARA ÇAĞRI! "LÜTFEN..."

💥CİMBOM'DA NELSSON KARARI! DEVRE ARASINDA...💥

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👉O KIZ 10. BÖLÜM İZLE

Sitare'nin hamlesi Doruk ve Ozan'ı karşı karşıya getirecektir.

Ozan'ın Zeynep'e karşı ortaya çıkan duyguları gittikçe ilerlerken Doruk'un Zeynep tarafına yakın davranmasıyla Ozan cephesi daha çok alevlenecektir.

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👉O KIZ 10. BÖLÜM İZLE

Melek'i yeniden görmek için çırpınıp duran Kadir ise tek isteği bir an önce 'Meleğini' bulup Zeyno'sunu annesiyle tanıştırmaktır.

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👉O KIZ 10. BÖLÜM İZLE

OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

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