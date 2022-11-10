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Duy Beni 19. BÖLÜM İZLE - Star TV Duy Beni izle - Duy Beni TEK PARÇA FULL İZLE

Star ekranlarının yeni dizilerinden Duy Beni, 19. bölümüyle ekranlara gelecek. Duy Beni izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 19. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyordu. Arama motorlarında Duy Beni 19. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Duy Beni dizisinin 19. bölümünde neler yaşanacak? Duy Beni dizisinin yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Duy Beni dizisinin 19. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 17:00 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 17:10
Duy Beni 19. BÖLÜM İZLE - Star TV Duy Beni izle - Duy Beni TEK PARÇA FULL İZLE

Star TV ekranlarında seyircisiyle yaz dizisi olarak buluşan ve milyonların beğenisini kazanan Duy Beni'nin 19. bölümünde neler olacağı herkes için merak konusuydu. Duy Beni, yeni ve heyecan dolu 19. bölümüyle 10 Kasım Perşembe günü ekranlara gelecek.

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👉Duy Beni 19. BÖLÜM İZLE

DUY BENİ 19. BÖLÜM KONUSU

Kanat Ekim'e Gaye'yle arasında bir şey geçmediğini anlatmak için çabalarken Gaye başının belada olduğunu söylerek Kanat'ların evinde kalmaya başlar. Burada ona yakınlaşmaya çalışır ama başarısız olur.

Okulun Güvenlik görevlisi Mevlüt, Ekim'in dolabına koyduğu kupayı kendi alarak Ekim'i kurtarmış gibi bir algı yaratır. Ekim ona müteşekkirdir ve birlikte hayvan barınağına giderler. Kanat, Ekim'i kıskanır ve peşlerinden gider.

Bu sırada Melisa, Ozan'ın Ateş yüzünden okulu bıraktığını anlar. Bu günlerde bir rüya görür ve bu rüya Ozan'ın kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlamasını sağlayacaktır. Ozan'ın evinin önüne gidip aşkını itiraf eder.

👉DUY BENİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉Duy Beni 19. BÖLÜM İZLE

Mevlüt giderek Ekim'e aşık olurken, Mevlüt'ten ümidi kesen Rıza Aziz'le iletişim kurar. Aziz de hemen babasıyla buluşur. Bunu duyan Leyla delirir ama Aziz'in başka bir planı olduğunu daha sonra anlayacaktır.Gaye sonunda pes eder ve gitmeye karar verir, gitmeden Ekim'e son bir ders verecektir.

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