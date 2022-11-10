Haberler Dizi Haberleri 📺Aldatmak 8. BÖLÜM FULL İZLE | Aldatmak ATV son bölüm

📺Aldatmak 8. BÖLÜM FULL İZLE | Aldatmak ATV son bölüm

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, 8. bölümüyle seyircileri ekran başına kilitledi. Muhteşem kadrosu ve ilgi çeken konusuyla dizinin yeni ve 8. bölümü 10 Kasım Perşembe günü Atv'de ekranlara geldi. İşte Aldatmak 8. bölüm konusu ve canlı izle linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 01:30 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 02:00
📺Aldatmak 8. BÖLÜM FULL İZLE | Aldatmak ATV son bölüm

ALDATMAK 8. BÖLÜM İZLE | Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 8. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 8. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 8. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 8. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 8. BÖLÜM KONUSU

Boşanmaktan vazgeçtiği için protokolü yırtıp atan Güzide, hafife aldığı Yeşim'le kolayca mücadele edebileceğini düşünse de rakibinin yalan söyleme kabiliyeti ve kurduğu oyunlar gittikçe daha çok canını sıkmaktadır. Oylum, olanlardan sonra hala kendisine karşı soğuk davranan Tolga'nın gönlünü almak için harekete geçer. Ancak kendini affettirmesi gereken tek insan Tolga değildir. Kendi çıkarı için Oylum'u ateşe atan Tarık, Güzide'yle aralarının daha da açılmasına sebep olacaktır. New York yolculuğu öncesi her şeyi yoluna koymaya çalışan Oylum'un hayatında yeni dertler kendini belli etmeye başlamaktadır. Ozan, beklenmedik kariyer fırsatı ile birlikte gelen maddi güçle özgüven tazeler. Ozan herkese kendini ispatladığını düşünürken, Güzide gerçek olamayacak kadar güzel bu habere şüpheyle yaklaşmaktadır. Çıkmaza giren Tarık, son çare olarak Oltan'ın tavsiyesine uymaya karar verir. Kızından darbe üstüne darbe yiyen Güzide, ister istemez kendisini sorgular. Bu sorgulama sonucunda etrafa karşı tavrı gözle görülür biçimde değişir. Güzide'deki değişim aile fertlerini bir hayli şaşırtır.

ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 8. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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