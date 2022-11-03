Haberler Dizi Haberleri 📺Duy Beni 18. Bölüm FULL İZLE | Duy Beni STAR TV son bölüm

📺Duy Beni 18. Bölüm FULL İZLE | Duy Beni STAR TV son bölüm

Star ekranlarının yeni dizilerinden Duy Beni, 18. bölümüyle ekranlara geldi. Duy Beni izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 18. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyordu. Arama motorlarında Duy Beni 18. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Duy Beni dizisinin 18. bölümünde neler yaşandı? Duy Beni dizisinin yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Duy Beni dizisinin 18. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 01:00 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 01:30
📺Duy Beni 18. Bölüm FULL İZLE | Duy Beni STAR TV son bölüm

Star TV ekranlarında seyircisiyle yaz dizisi olarak buluşan ve milyonların beğenisini kazanan Duy Beni'nin 18. bölümünde neler olacağı herkes için merak konusuydu. Duy Beni, yeni ve heyecan dolu 18. bölümüyle 3 Kasım Perşembe günü ekranlara geldi.

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👉Duy Beni 18. BÖLÜM İZLE

DUY BENİ 18. BÖLÜM KONUSU

Gaye'nin beklenmedik geri dönüşü Kanat'ı alt üst etmiştir. Bir yandan kendi karmaşasıyla boğuşurken diğer yandan Ekim'i üzmekten ölesiye korkmaktadır. Ekim ise her şeyden habersiz, Kanat'a güvenmeye, ilişkilerinde yeni bir adım atmaya karar verir.

👉DUY BENİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉Duy Beni 18. BÖLÜM İZLE

Gaye, Kanat'a yakın olmak için okula girer. Kanat iyice sıkışmış hisseder. Ekim, dost görünen bu sessiz düşmanla yakınlaşır.

Emine intikam ateşiyle okula döner. Hedefinde Ozan ve Melisa vardır. Melisa ise daha büyük bir düşmanla baş etmeye çalışmaktadır. Hastalığı ciddileşir ve onu tehlikeli oyunlara sürükler.

👉DUY BENİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉Duy Beni 18. BÖLÜM İZLE

Rıza Ekim'in başını belaya sokmak için okul bekçisi Mevlüt'le anlaşır. Mevlüt Ekim'e arkadaş gibi yaklaşır. Kanat, Gaye'den kurtulmak için geçmişin gizemini çözmesi gerektiğini anlar. Bunun için Gaye'yle bir otel odasında buluşması gerekmektedir.

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