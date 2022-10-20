📺Balkan Ninnisi 16. BÖLÜM FULL İZLE | Balkan Ninnisi TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan doruktaydı. Balkan Ninnisi 20 Ekim Perşembe günü ekranlara geldi.. Balkan Ninnisi 16. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyordu. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 16. BÖLÜM İZLE

BALKAN NİNNİSİ 16. BÖLÜM ÖZETİ

Ertan ve Jovanka, tüm geçmiş acılara rağmen aşklarından vazgeçmez. Nina'yla Süleyman'ın buluşacağı yere giderler. Tüm acılar unutulsun, geçmiş defterler kapansın, aşk kazansın isterler. Bu sefer Süleyman da geçmişi unutmakta kararlıdır.

Onun tek istediği Nina'yı görebilmek onunla konuşabilmektir. Süleyman bu hayalleri kurarken, Nina'nın döndüğünü öğrenen Darko, rahat durmayacak, onların kavuşmasına izin vermeyecektir. Sadece Süleyman'ın değil tüm konak halkının hayallerini de yerle bir edecektir…

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 16. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 16. BÖLÜM İZLE