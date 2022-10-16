Haberler Dizi Haberleri 📺 Gül Masalı 17. Yeni Bölüm İZLE | Gül Masalı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE - ATV CANLI İZLE

📺 Gül Masalı 17. Yeni Bölüm İZLE | Gül Masalı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE - ATV CANLI İZLE

Yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, atv'nin yeni dizisi Gül Masalı 17. yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Diziseverlerin merakla beklediği yeni bölümün detayları araştırılırken; 'Gül Masalı ne zaman, saat kaçta, Gül Masalı canlı izle, Gül Masalı tek parça son bölüm izle' sorgulamaları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 16 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen Gül Masalı dizisinin detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 15:24 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 15:33
📺 Gül Masalı 17. Yeni Bölüm İZLE | Gül Masalı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE - ATV CANLI İZLE

atv ekranlarının yaz sezonuna damga vuran dizilerinden Gül Masalı, 17 Ekim Pazar akşamı izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Gül Masalı'nı internet üzerinden ya da televizyon ekranlarından takip etmek isteyen diziseverler için Gül Masalı yeni bölüm detayları haberimizde...

GÜL MASALI DİZİSİ 17. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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GÜL MASALI 17. BÖLÜM KONUSU

Gonca'yı sonsuza kadar kaybettiğini düşünen Toprak için her şey anlamını yitirmiştir. Ailesine Ece'yle evleneceğini söyler. Torununun nihayet Atabeylere yakışan bir tavır sergilemiş olması Rıfat'ı memnun eder. Halil ve Canan ise bu gelişmeden son derece rahatsız olmuştur. Ece ve annesi Belgin için uzun zamandır bekledikleri müjde nihayet gelmiştir.

Düğün havasına hemen giren Ece, Gonca'nın canını yakmak için eline geçen fırsatı kaçırmaz. Öte yandan Belgin, Rıfat'ı iyiden iyiye avucunun içine alır. Belgin'in aileleri için büyük bir tehlike olduğunu gören Halil ve Canan, Toprak'ın da ne kadar mutsuz olduğunun farkındadır. Oğullarının sevmediği birisiyle evlenmesine artık gönülleri razı gelmiyordur. Bu evliliğe engel olmak için her şeyi yapmaya hazırdırlar.

Toprak'la Ece'nin nikah haberini alan Gonca da bir yol ayrımına geldiğinin farkına varmıştır. Çok zor bir kararın eşiğindeki Gonca'ya babası Tahir de destek verir. Canan ve Halil, Gonca'yı kararından vazgeçirmeyi başarabilecek midir? Toprak'ın evliliği konusunda ısrarcı olan Rıfat gerçekleri görebilecek midir? Gonca ve Toprak'ı bundan sonra nasıl bir hayat beklemektedir?

GÜL MASALI DİZİSİ 17. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜL MASALI DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN

Yönetmen: Sadullah Şentürk

Senaryo: Aybars Bora Kahyaoğlu

Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu

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