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📺Gönül Dağı 72. BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Yeni sezonun başlamasının ardından seyirciler, 72. bölüm için arama motorlarında araştırma yaparken, Gönül Dağı 72. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 19:01 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 00:38
📺Gönül Dağı 72. BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 72. bölümüyle 15 Ekim Cumartesi günü ekranlara geldi. Gönül Dağı 72. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 72. BÖLÜM KONUSU

Zeki'nin ailesinin saldırganlığı ve tehditleri karşısında Kaya Ailesi bir arada olmaya karar verir. Veysel'in zor durumda kalmaması için hiç kimse karşılık vermeyecektir. Ancak Zeki'nin kardeşleri Ramazan'a büyük bir kötülük yapınca iki aile karşı karşıya gelir. Bu büyük kavga nasıl son bulacaktır?

Ciritçi Abdullah, Divane'nin evladını bulur. Onun için şimdi karar zamanıdır. Hem Divane'ye hem de evladına bu sırrı söyleyebilecek midir?

Atölyeleri dağılan amcaoğulları için işler zora girmiştir. Şili'deki müşterileri yapılan sözleşme gereği ürünlerini istemektedir. Amcaoğulları bu sıkıntılı durumu çözebilecekler midir?

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