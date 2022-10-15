📺Gönül Dağı 72. BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 72. bölümüyle 15 Ekim Cumartesi günü ekranlara geldi. Gönül Dağı 72. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 72. BÖLÜM KONUSU

Zeki'nin ailesinin saldırganlığı ve tehditleri karşısında Kaya Ailesi bir arada olmaya karar verir. Veysel'in zor durumda kalmaması için hiç kimse karşılık vermeyecektir. Ancak Zeki'nin kardeşleri Ramazan'a büyük bir kötülük yapınca iki aile karşı karşıya gelir. Bu büyük kavga nasıl son bulacaktır?

Ciritçi Abdullah, Divane'nin evladını bulur. Onun için şimdi karar zamanıdır. Hem Divane'ye hem de evladına bu sırrı söyleyebilecek midir?

Atölyeleri dağılan amcaoğulları için işler zora girmiştir. Şili'deki müşterileri yapılan sözleşme gereği ürünlerini istemektedir. Amcaoğulları bu sıkıntılı durumu çözebilecekler midir?

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👉GÖNÜL DAĞI 72. BÖLÜM İZLE