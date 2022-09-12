YARGI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | Yargı dizisinin 2. sezonu yayın tarihi belli mi? Yeni sezon için geri sayım başladı...

Kanal D'nin sevilen dizilerinden Yargı'nın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı araştırılmaya başladı. Sezon finaliyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan Yargı dizisinin yayın tarihine, gününe ve saatine dair detaylar haberimizde...
YARGI DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yargı dizisi 29 Mayıs Pazar günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yapmıştı ve dizinin yeni sezon çekimleri 20 Ağustos Cumartesi günü başladı.
Yargı, 2. sezon ilk bölümüyle 18 Eylül Pazar akşamı Kanal D ekranlarında olacak.
YARGI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU
Yargı dizisi oyuncuları şöyle:
- Pınar Deniz
- Kaan Urgancıoğlu
- Hüseyin Avni Danyal
- Uğur Polat
- Mehmet Yılmaz Ak
- Zeyno Eracar
- Ali Seçkiner Alıcı
- Başak Gümülcinelioğlu
- Uğur Aslan
- Nergis Öztürk
- Pınar Çağlar Gençtürk
- Cezmi Baskın
- Ayşenil Şamlıoğlu
- Onur Özaydın
- Ece Yüksel
- Özlem Çakar
- Arda Anarat
- Onur Durmaz
- Zeynep Atılgan
- Beren Nur Karadiş