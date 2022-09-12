Haberler Dizi Haberleri YARGI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | Yargı dizisinin 2. sezonu yayın tarihi belli mi? Yeni sezon için geri sayım başladı...

YARGI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | Yargı dizisinin 2. sezonu yayın tarihi belli mi? Yeni sezon için geri sayım başladı...

Ekranların sevilen dizisi Yargı'nın yeni sezon ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başladı. Milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen dizinin 2. sezonunun başlayacağı tarih merak edilenler arasında yerini aldı. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı dizisinin ne zaman başlayacağına dair merak edilenler, Yargı dizisinin yayın günü ve saatine dair detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 15:05 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 15:05
YARGI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | Yargı dizisinin 2. sezonu yayın tarihi belli mi? Yeni sezon için geri sayım başladı...

Kanal D'nin sevilen dizilerinden Yargı'nın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı araştırılmaya başladı. Sezon finaliyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan Yargı dizisinin yayın tarihine, gününe ve saatine dair detaylar haberimizde...

YARGI DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yargı dizisi 29 Mayıs Pazar günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yapmıştı ve dizinin yeni sezon çekimleri 20 Ağustos Cumartesi günü başladı.

Yargı, 2. sezon ilk bölümüyle 18 Eylül Pazar akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

YARGI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Yargı dizisi oyuncuları şöyle:

  • Pınar Deniz
  • Kaan Urgancıoğlu
  • Hüseyin Avni Danyal
  • Uğur Polat
  • Mehmet Yılmaz Ak
  • Zeyno Eracar
  • Ali Seçkiner Alıcı
  • Başak Gümülcinelioğlu
  • Uğur Aslan
  • Nergis Öztürk
  • Pınar Çağlar Gençtürk
  • Cezmi Baskın
  • Ayşenil Şamlıoğlu
  • Onur Özaydın
  • Ece Yüksel
  • Özlem Çakar
  • Arda Anarat
  • Onur Durmaz
  • Zeynep Atılgan
  • Beren Nur Karadiş
DİĞER
Igor Tudor Fransa’yı salladı! Galatasaray’da da yapmıştı, Marsilya’da tarihe geçti…
Galatasaray transfere 29 milyon Euro bonservis harcadı potada kriz çıktı: Yönetim harekete geçiyor
Dursun Özbek Icardi'nin maaşını açıkladı!
İsmail Kartal'ın gözdesiydi Jorge Jesus alıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER? Üç Kız Kardeş konusu ne?
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCULARI | Bir Küçük Gün Işığı konusu ne, oyuncuları kim?
GRİP NASIL GEÇER? | Evde gribe ve nezleye iyi gelecek doğal yöntemler nedir?
KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
SINAVSIZ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Demirspor-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! Demirspor-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! 14:26
Beşiktaş-Başakşehir maçının VAR'ı açıklandı! Beşiktaş-Başakşehir maçının VAR'ı açıklandı! 14:16
Empoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Empoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 13:21
Almeria - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga Almeria - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga 13:13
Dursun Özbek transferlerin maliyetlerini açıkladı | CANLI Dursun Özbek transferlerin maliyetlerini açıkladı | CANLI 13:05
Adana Demirspor - Trabzonspor maçı detayları! Adana Demirspor - Trabzonspor maçı detayları! 12:50
Daha Eski
Altınordu - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Altınordu - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig 12:41
EuroBasket 2022'de çeyrek final heyecanı başlıyor EuroBasket 2022'de çeyrek final heyecanı başlıyor 12:24
Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda? 12:03
Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı A Spor'da! Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı A Spor'da! 11:58
Çarpıcı Boey yorumu: Rezerv takımın menüsüne baksınlar! Çarpıcı Boey yorumu: Rezerv takımın menüsüne baksınlar! 11:38
Josef için harekete geçildi! CİMER'e... Josef için harekete geçildi! CİMER'e... 11:37