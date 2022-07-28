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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 2. BÖLÜM İZLE - Gelsin Hayat Bildiği Gibi İZLE 2. bölüm (Show TV)

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde heyecan dorukta. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 28 Temmuz Perşembe günü ekranlara gelecek. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 2. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm bilgileri ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 2. ve son bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 10:44 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 11:00
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 2. BÖLÜM İZLE - Gelsin Hayat Bildiği Gibi İZLE 2. bölüm (Show TV)

Show TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 2. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Gelsin Hayat Bildiği Gibi 2. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm bilgileri...

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 2. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 2. BÖLÜM KONUSU

Sadi Payaslı'nın okula gelişi Karabayır Lisesi'ndeki herkeste bir merak uyandırır. Araz'la yaşadıkları olay sonucu Sadi Payaslı okulun yeni efsanesi haline gelir. Bu duruma çok öfkelenen Araz, ilk iş olarak okula gelen beşlinin nereden ve neden geldiğini öğrenmeye çalışır. Müdür Mahir'den istediği bilgiyi alamayan Araz'ın gerçekleri öğrenmek için başka planları vardır. Diğer yandan Mert, Aylin, Melek, Can ve Zülfikar özgürlüklerinin tadını çıkaramadan ailevi konularla uğraşmaya başlar. Daha ilk günden okuldaki olaylara dahil olan Sadi Payaslı ise İstanbul'daki hayatına ve Songül'e alışmaya çalışmaktadır. Songül'ün de trafik şubede işe başlamasıyla düzenlerini iyice oturtan ikili tartışmadan bir saat bile geçiremez haldedir ancak bu tartışmaların onları birbirine yakınlaştırdığından henüz ikisinin de haberi yoktur.

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👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 2. BÖLÜM İZLE

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 2. BÖLÜM İZLE

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