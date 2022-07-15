Haberler Dizi Haberleri Ah nerede yeni bölüm ne zaman? Ah nerede 3. bölüm yayınlanacak mı? Ah Nerede 15 Temmuz Cuma - Star TV

Ah nerede yeni bölüm ne zaman? Ah nerede 3. bölüm yayınlanacak mı? Ah Nerede 15 Temmuz Cuma - Star TV

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Ah Nerede dizisinde heyecan dorukta. Ah Nerede 15 Temmuz Cuma günü ekranlara gelecek. Ah Nerede özel bölümüyle ekranlara gelecek. İşte Ah Nerede son bölüm bilgileri ve Ah Nerede özel bölüm ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 14:58
Ah nerede yeni bölüm ne zaman? Ah nerede 3. bölüm yayınlanacak mı? Ah Nerede 15 Temmuz Cuma - Star TV

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ah Nerede dizisi özel bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Ah Nerede bölüm bilgilerini merak ediyor. İşte Ah Nerede son bölüm bilgileri...

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AH NEREDE SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Zehra ve kızların Ferit'ten alacakları intikam planı devam ederken, Ferit ve Zehra da ailelerin gözüne girmeye çalışırlar.

Zehra Seniha'ya, Şerbetlioğlu ailesine uygun bir gelin olduğunu kanıtlamalı, Ferit de Ali'nin güvenini kazanmalıdır. Bu durum Ferit için olduğu kadar, kızlar için de önemlidir. Çünkü kızların planının devam etmesi, Ferit ve Zehra'nın ailelere karşı oynadıkları aşk oyununun devam etmesine bağlıdır.

Kızlar tarafından kurulan oyundan haberi olmayan Ferit her geçen gün bir tuzağa çekilmektedir. Ancak Ferit'in de kızlara bir sürprizi vardır.

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