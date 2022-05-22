Yargı SON BÖLÜM İZLE - Yargı 33. bölüm izle - Kanal D CANLI İZLE | Yargı izle FULL İZLE

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı, 33. bölümüyle ekranlara gelecek. Yargı'nın 33. bölümünde neler yaşanacağı merak edilirken, dizinin yeni bölümüyle ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Yargı'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Yargı dizisinin 22 Mayıs Pazar 33. bölümüyle ilgili tüm bilgiler ve Yargı dizisinin yeni bölümü haberimizde...

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 33. BÖLÜM İZLE

YARGI 33. BÖLÜM KONUSU

"Bazı kapıların bize kapalı görünmesi, önünde değil arkasında bulunduğumuz içindir." Ahmet Hamdi Tanpınar

Birbirlerine duydukları aşkın yan yana durmalarına yetmediği Ilgaz ve Ceylin, şimdi de boşanma ile büyük sarsılmıştır. Üstelik onları bekleyen, hayatlarının bir anda ortasına çöken ve henüz tam aydınlığa kavuşmamış Yeşim meselesi çözülmeyi beklerken...

Şimdiye kadar hep gülen taraf olan Yekta Tilmen cephesinde ufak da olsa bazı gedikler açılmaya başlamıştır. Bir yandan Pars'ın hazırladığı iddianame ile Serdar'ın şüpheli sıfatından çıkması onun işine yarıyorken, diğer taraftan da beklemediği, ona karşı hazırlanan planı henüz daha başlamadan bozabilecek midir?

Ayrılığın acısı ile kendince baş etmeye çalışan Ilgaz, bir yandan da iyiden iyiye çözüme yaklaştığı Zafer cinayeti ile derinlemesine uğraşmak zorundadır. Bu vakada kader tarafından tekrar yolları birleşen Ilgaz ve Ceylin hem yollarını ayırmayı hem de birlikte hareket etmeyi dengede tutabilecek midir?

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 33. BÖLÜM İZLE

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 33. BÖLÜM İZLE

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 33. BÖLÜM İZLE