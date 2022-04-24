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📺 Adı Sevgi SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Adı Sevgi 7. bölüm izle - Adı Sevgi izle (Adı Sevgi TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Adı Sevgi, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 7. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Adı Sevgi 7. bölüm full izle, Adı Sevgi izle, Adı Sevgi 6. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Adı Sevgi 24 Nisan Pazar günü yayınlanan 7. bölümünde neler yaşanacak? İşte Adı Sevgi dizisi ile ilgili tüm detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 14:00
📺 Adı Sevgi SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Adı Sevgi 7. bölüm izle - Adı Sevgi izle (Adı Sevgi TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Adı Sevgi dizisi, 7. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Adı Sevgi izleyicileri, dizisinin 24 Nisan Pazar günü ekranlara gelecek olan 7. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Adı Sevgi'ın 7. bölüm bilgileri...

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Adı Sevgi 7. BÖLÜM KONUSU

Zahit'in geçirdiği kaza ve Elif'in ortadan kaybolması; Emir'i çileden çıkarır. Emir saldırılardan dolayı Ekrem'i suçlarken Volkan ve Macide, Elif'in yokluğunda Zeynep'e karşı gittikçe acımasızlaşırlar. Zeynep ve Elif birbirlerinden uzakta olsalar da çaresiz bir tutsaklığı paylaşırlar.

Bu arada kandırıldığını düşünen Esma, Doğukan'ı rezil etmeye kararlıdır ancak Doğukan'ın bütün okulun önündeki aşk itirafı kafasını karıştırır. Fidan onları bir araya getirmeye çalışırken Esma ile arası açılır.

Emir'in bütün engelleri aşıp Elif'e ulaşması ikisinin de duygularını açığa çıkaran bir yakınlaşmaya neden olurken, Zeynep'in uğradığı kötü muameleyle verdiği yaşam savaşı herkesin hayatını tehlikeye atacak daha büyük bir savaşı başlatır.

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👉7. BÖLÜM ATV CANLI İZLE

Yapımcı : Koliba Film/Ata Türkoğlu

Yönetmen : Sadullah Celen

Senaryo : Filiz Alpgezmen, Murat Can Tura

Müzik : Kalan Müzik/Engin Arslan

Oyuncular : Yunus Emre Yıldırımer (Emir Baykara), Gizem Güneş (Elif Türkkan), Fatih Al (Ekrem Baykara), Nihan Büyükağaç (Macide Baykara), Mehtap Bayri (Şükran), Okday Korunan (Zahit), Hande Kaptan (Özlem), Asya Kasap (Zeynep Aydan), Mert Doğan (Volkan Baykara), Çağkan Çulha (Levent), Serpil Gül (Kerime Aydan), İlker Sami Kılıç (Doğukan Gündüz), Asena Keskinci (Gülendam Aydan), Esat Polat Güler (Mehmet Aydan), Kürşat Demir (Ferdi Özer), Ece Koroğlu (Fatma Zafer), Cenk Hakan Köksal (Nevzat Zafer), Lara Domaç (Fidan Özer), Sıla Korkmaz (Esma Zafer), Arzu Güler (Leyla Gündüz), Bora Kırkım (Arda Nasıf), Ozan Güçlü (Cem Nasıf), Berfu Öngören (Belkıs Üsküplü), Bertan Emre Dirikolu (Orhan Meteoğlu)

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