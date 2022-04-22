📺 KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜM İZLE - Kaderimin Oyunu 18. bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kaderimin Oyunu dizisinde heyecan dorukta. Kaderimin Oyunu 22 Nisan 2022 Cuma günü ekranlara geldi. Kaderimin Oyunu 18. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Kaderimin Oyunu son bölüm bilgileri; Kaderimin Oyunu 18. Bölümü...

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KADERİMİN OYUNU 18. BÖLÜM KONUSU

Mahir, her şeye rağmen yanında durduğu Asiye'nin, Cemal'le ilişkisi olduğu şüphesiyle alt üst olmuştur. Asiye'yi büyük bir yüzleşme beklemektedir. Cemal ise hayal ettiği yeni hayat için adımlar atarken, çocuklarıyla kaybettiği zamanları telafi etme isteğiyle yanıp tutuşmaktadır. Fakat Uğur, babası saydığı Mahir ve yıllar sonra öğrendiği Cemal arasında darmadağın olmuştur. Tüm bunlar yaşanırken Necmi ise aile için patlamaya hazır bombaya dönüşür…