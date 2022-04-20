Haberler Dizi Haberleri 📺Kuruluş Osman 91. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - atv CANLI İZLE

📺Kuruluş Osman 91. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - atv CANLI İZLE

atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 91. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kuruluş Osman dizisi, 90. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kuruluş Osman 91. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 91. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 16:30
📺Kuruluş Osman 91. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - atv CANLI İZLE

atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 91. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kuruluş Osman 91. bölüm full izle, Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman 91. bölüm izle sorgularını sürdürüyor. Peki, Kuruluş Osman'ın 20 Nisan Çarşamba günü yayınlanacak 91. bölümünde neler yaşanacak? Kuruluş Osman dizisinin 91. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 91. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 91. BÖLÜM KONUSU

OSMAN BEY BİLECİK'İ FETHETMEK İSTİYOR

Bilecik'te yapılan düğün hazırlığı bütün hızıyla devam eder. Bilecik Tekfuru Justinyanus, Osman Bey ve ailesini öldürmek için nasıl bir hamle yapacaktır? Osman Bey ve Hatunları düğün davetlisi kisvesiyle kaleye girerler. Niyetleri Bilecik'i fethetmektir fakat hesap etmedikleri bir şey vardır. Osman Bey tekfurların oyununa nasıl karşı koyacaktır? Orhan ve Alaeddin'in Bilecik'te esir tutulduğunu bilen Bala Hatun ve Malhun Hatun çocuklarının yerini bulabilecek midir?

BARKIN'IN SÖĞÜT'Ü İŞGAL PLANI

Kayı Obası yüreği ağzında, çocuklardan ve Osman Bey'den gelecek iyi haberleri beklerken Barkın ise Söğüt'ü ele geçirmek için kendi oyununu kurmaya çalışır. Barkın'ın hain planı nedir?

BİLECİK TEKFURU JUNTİNYANUS'UN ELİNDEKİ BÜYÜK KOZ

Bilecik tekfuru Justinyanus, Yarhisar'dan gelecek olan düğün kafilesini büyük bir heyecanla beklemektedir. Gelinin gelmesini bekleyen tekfur büyük bir şok yaşar. Osman Bey ve Alpları Bilecik'i fethetmeye gelmiştir fakat Bilecik Tekfuru Juntinyanus'un elinde büyük bir koz vardır. Orhan ve Alaeddin! Osman Bey çocukları için fütuhattan vazgeçecek midir?

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 91. BÖLÜM İZLE

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 91. BÖLÜM İZLE

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 91. BÖLÜM İZLE

Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Yönetmen : Ahmet Yılmaz

Senaryo : Mehmet Bozdağ, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

Oyuncular : Burak Özçivit (Osman), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun), Serhat Kılıç (Kosses), Erkan Avcı (Nikola), Seda Yıldız (Edebalı), Özge Törer (Bala), Emre Basalak (Gündüz), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Rüzgar Aksoy (Turgut), Yiğit Uçan (Boran), Ahmet Yenilmez (Demirci), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Buse Arslan (Aygül), Açelya Özcan (Ayşe), Fatih Ayhan (Baysungur), Ömer Ağan (Saltuk), Ahmet Kaynak (Bahadır), Oğuzhan Karbi (Nestor), Melis Gürhan (Cornelia), Can Bartu Aslan (Aktemur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Recep Çavdar (Andreas)

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 91. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Cennet Mahallesi'nin Ayşe'sini gören Hadise sanıyor! İşte değişimi dudak uçuklatan Belemir Temizsoy...
SON DAKİKA: Müge Anlı'da aranıyordu! 27 yaşındaki kayıp hemşire Muhammet Aslan'ın cesedi bulundu! En son o noktada telefonu sinyal vermişti
Menajeri yeşil ışık yaktı! F.Bahçe'den golcü harekatı
Muriqi için Lazio'dan transfer kararı! Gelecek sezon...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE
📺Sadakatsiz SON BÖLÜM İZLE
💥 20 Nisan 2022 Sayısal Loto çekildi mi?
Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi?
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Nwakaeme... Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Nwakaeme... 16:42
Halil Akbunar için Göztepeli isim konuştu! Satılacak mı? Halil Akbunar için Göztepeli isim konuştu! Satılacak mı? 16:31
Mesut Özil'e 2. müjde geldi! Mesut Özil'e 2. müjde geldi! 16:22
Rizespor maçında oynayacaklar mı? Pelkas ve Szalai... Rizespor maçında oynayacaklar mı? Pelkas ve Szalai... 16:05
Menajeri yeşil ışık yaktı! F.Bahçe'den golcü harekatı Menajeri yeşil ışık yaktı! F.Bahçe'den golcü harekatı 15:46
Marsilya - Nantes maçı saat kaçta? Marsilya - Nantes maçı saat kaçta? 15:28
Daha Eski
Brest - Lyon maçı saat kaçta? Brest - Lyon maçı saat kaçta? 15:23
Manisa FK 3 puanı 3 golle aldı! Manisa FK 3 puanı 3 golle aldı! 15:21
Muriqi için Lazio'dan transfer kararı! Gelecek sezon... Muriqi için Lazio'dan transfer kararı! Gelecek sezon... 15:11
Angers - PSG maçı saat kaçta? Angers - PSG maçı saat kaçta? 15:04
Reims - Lille maçı saat kaçta? Reims - Lille maçı saat kaçta? 14:56
İspanyol basını duyurdu! Messi gelecek sezon... İspanyol basını duyurdu! Messi gelecek sezon... 14:35