Camdaki Kız SON BÖLÜM İZLE | Kanal D Camdaki Kız 34. bölüm izle (Camdaki Kız TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 10 Mart Perşembe günü ekranlara gelen 34. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

CAMDAKİ KIZ 34. BÖLÜM İZLE

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CAMDAKİ KIZ 34. BÖLÜM KONUSU

Bebeğini kaybetme korkusuyla hastaneye götürülen Nalan, kötü haberi doktorundan alır. Yaşanılan kayıp, hem Koroğlu Ailesi'ni hem de İpekoğlu Ailesi'ni derinden yaralar. Nalan, gözyaşları içinde bebeğinin acısını yaşarken Feride'nin tepkisi için de ayrıca korkar.

Nalan yaşananlardan dolayı çok üzgündür. Hayri, Nalan'a destek olurken yavaş yavaş birbirlerine ısınmaya başlarlar. Rafet ve Feride'nin ise Sedat ile Cana'ya verilecek dersleri vardır.

Sedat, Cana'yla olan ilişkisini her ne kadar gizlemeye çalışsa da Rafet, gerçeği öğrenir. Sedat, babasının öğrendiklerinden habersiz Rafet'i kandırmaya devam eder. Rafet, Sedat için çok büyük bir ceza verecektir.