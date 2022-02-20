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Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Alparslan 14. bölüm 2. fragmanı İZLE!

Alparslan: Büyük Selçuklu 14. bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. 21 Şubat Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Alparslan: Büyük Selçuklu'nun son bölümünde neler yaşanacak merak ediliyor. Arama motorlarında araştırma yapanlar, Alparslan Büyük Selçuklu 14. bölüm full izle, TRT Alparslan Büyük Selçuklu izle, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 14. bölüm 2. fragmanı...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 09:05
Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Alparslan 14. bölüm 2. fragmanı İZLE!

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, aksiyon dolu bölümleriyle izlenme rekorları kırıyor.

Dizinin 21 Şubat Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Akça Hatun ile konuşan Alparslan'ın, ''Senin canın kimse için mühim değil mi sanırsın?'' sözleri dikkati çekti.

Akça Hatun ise bu sözlere karşılık ''Canım size can oldukça kıymetlidir Beyim.'' dedi. Alparslan'ın, ''Canını canım gibi koru Akça Hatun!'' sözleri ise fragmana damga vurdu.

Öte yandan Romen Diyojen'in, ''Alparslan'ı ele geçirirsek ordular başsız hareket edemez.'' sözleri dikkati çekti.

İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 14. bölüm 2. fragmanı...

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Her şeyi göze alıp Kekavmenos'u öldürmek için Vaspurakan'a giden Akça, Alparslan'ın Alpagut tarafından yakalandığını görünce Kekavmenos'u esir almıştı. Akça şimdi ne yapacak? Aklında yeni bir oyun mu var, yoksa Kekavmenos'u öldürecek mi? Alparslan, Alpagut'un elinden nasıl kurtulacak? Akça tarafından esir alınan Kekavmenos beklemediği bu hamleye nasıl karşılık verecek?

Vaspurakan'ın yeni valisi Diyojen, hem adını imparatora duyurmak hem de valilik makamını herkesten daha çok hak ettiğini göstermek için yeni bir plan yapar. Atılan bu adımla Selçukluları zor bir süreç bekliyor. Meymun'un Natık olarak tanınması ve Bizans'a esir düşmesi sebebiyle iyice köşeye çıkışan Bozan, Meymun'u kurtaracak mı, yoksa açığa çıkmamak için onu ölüme mi terk edecek? Bozan bu defa kaçış yolu bulabilecek mi? Bizans saldırıları, Karmati hücumları sonrası Alparslan'ın yeni planı ne olacak?

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