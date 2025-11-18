CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Diğer Sporlar Türkiye İşitme Engelli Judo Takımı Tokyo Deaflympics’te büyük başarı elde etti!

Türkiye İşitme Engelli Judo Takımı Tokyo Deaflympics’te büyük başarı elde etti!

Türkiye İşitme Engelli Judo Milli Takımı, Tokyo Deaflympics’i 2 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamladı; kadın takım bronzla dönerken bireysel yarışlarda Buse Tıraş ve Samet Bulut gümüş madalya kazandı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 15:55 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 15:57
Türkiye İşitme Engelli Judo Takımı Tokyo Deaflympics’te büyük başarı elde etti!

Türkiye İşitme Engelli Judo Milli Takımı, Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden İşitme Engelliler 25'inci Yaz Olimpiyatlarını (Deaflympics) 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak tamamladı.

Olimpiyatların son gününde Kadın ve Erkek Takımları tatamiye çıktı. İşitme Engelli Erkek Judo Milli Takımımız organizasyonda elenirken, çeyrek finalde Hindistan'ı 3-0 yenen Kadın takımımız, yarı finalde Ukrayna'ya mağlup oldu. Buse Tıraş, Elif Gülşen, Ayşe Beril Boyacı, Bircan Altuntaş, Yadigar Talayhan'dan oluşan Kadın Takımımız 3'üncülük maçında ev sahibi Japonya'yı 2-1 yenerek olimpiyatları 3'üncü tamamladı ve bronz madalya kazandı.

Öte yandan bireysel müsabakalarda ise milli sporcu Buse Tıraş 57 kg 'da, Samet Bulut da +100 kg'da gümüş madalya, 63 kg'da Esma Gökülü, 78 kg'da Yadigar Talayhan ve +78 kg'da da Elif Gülşen bronz madalya kazanan isimler oldular.

