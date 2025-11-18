Türkiye İşitme Engelli Judo Takımı Tokyo Deaflympics’te büyük başarı elde etti!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türkiye İşitme Engelli Judo Milli Takımı, Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden İşitme Engelliler 25'inci Yaz Olimpiyatlarını (Deaflympics) 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak tamamladı.

Olimpiyatların son gününde Kadın ve Erkek Takımları tatamiye çıktı. İşitme Engelli Erkek Judo Milli Takımımız organizasyonda elenirken, çeyrek finalde Hindistan'ı 3-0 yenen Kadın takımımız, yarı finalde Ukrayna'ya mağlup oldu. Buse Tıraş, Elif Gülşen, Ayşe Beril Boyacı, Bircan Altuntaş, Yadigar Talayhan'dan oluşan Kadın Takımımız 3'üncülük maçında ev sahibi Japonya'yı 2-1 yenerek olimpiyatları 3'üncü tamamladı ve bronz madalya kazandı.

Öte yandan bireysel müsabakalarda ise milli sporcu Buse Tıraş 57 kg 'da, Samet Bulut da +100 kg'da gümüş madalya, 63 kg'da Esma Gökülü, 78 kg'da Yadigar Talayhan ve +78 kg'da da Elif Gülşen bronz madalya kazanan isimler oldular.