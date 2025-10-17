Bodrum Cup’a 3 ödül

Türkiye'nın en köklü yelken yarışlarından Maximiles Black The Bodrum Cup, iletişim ve entegrasyon alanında fark yaratan projelerin değerlendirildiği Good Idea Good Integration (GIGI) Awards 2025'te üç büyük ödüle layık görüldü. Bu yıl "Nesillerce" mottosuyla 37'nci kez düzenlenen The Bodrum Cup, 20-25 Ekim tarihlerinde yapılacak.
