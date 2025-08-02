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Türk bayrağı dalgalandı

Tamamı Türk yelkencilerden oluşan TurkishBank F35 Express TUR 818 ekibi, dünyanın en prestijli açık deniz yelken mücadelelerinden biri olan Rolex Fastnet Race'i başarıyla geride bıraktı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
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Türk bayrağı dalgalandı

Tamamı Türk yelkencilerden oluşan TurkishBank F35 Express TUR 818 ekibi, dünyanın en prestijli açık deniz yelken mücadelelerinden biri olan Rolex Fastnet Race'i başarıyla geride bıraktı. Yarışın 100. yılında TurkishBank'ın desteğiyle parkura katılan ilk Türk takımı, 6 gün süren etapta Türk bayrağını gururla dalgalandırdı. Ekip lideri Yiğit Eroğlu, "Hayalimizi geçekleştirdik" dedi.

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