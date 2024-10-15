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Yarış 29 Ekim'de

Cumhurbaşkanlığı 5’inci Uluslararası Yat Yarışları 26 Ekim-29 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul Boğazı yelkenlerle renklenecek

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 06:50
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Yarış 29 Ekim'de

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ve İstanbul Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı 5'inci Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabının detayları belli oldu. Yarışlar, 26-29 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. İki kıta arasında düzenlenen dünyadaki tek yat yarışı olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı 5'inci Uluslararası Yat Yarışları'nda Cumhuriyet Kupası etabı, 26 Ekim'de Fişekhane etabıyla başlayacak. Dünyanın dört bir yanından yarışmacılar, Cumhuriyet Kupası için İstanbul Boğazı'nın zorlu parkurunda yarışacak. Boğaz etabı, 29 Ekim günü Dolmabahçe önlerinde Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşu ile başlayacak. Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul Boğazı yelkenlerle renklenecek.

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