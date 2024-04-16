Anadolu Efes play-off aşkına

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi Play-İn maçında bugün saat 21.00'de sahasında İtalya temsilcisi V.Bologna ile karşılaşacak. S Sport'tan yayınlanacak karşılaşmayı kazanacak ekip Play-Off iddiasını bir sonraki maça taşıyacak. Normal sezonun 7'ncisi Maccabi Playtika ile 8'incisi Baskonia arasındaki maçın galibi, adını Play-Off'lara yazdıracak. Mağlup olan ekip ise Anadolu Efes-V. Bologna mücadelesinin galibiyle karşılaşacak. Bu müsabakayı kazanan takım da 8. sıradan Play-Off bileti almaya hak kazanacak.