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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan milli haltercileri tebrik etti

Son dakika spor haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Halter Şampiyonası'nda madalya kazanan milli haltercileri tebrik etti. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 17:13
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan milli haltercileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Halter Şampiyonası'nda madalya kazanan milli haltercileri kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Bak, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar +87 kilo silkme ve toplamda 2 bronz madalya kazanan Fatmagül Çevik ile kadınlar 87 kilo silkmede kürsünün üçüncü basamağında yer alan Büşra Çan'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar +87 kiloda silkme ve toplamda 2 bronz madalya kazanan Fatmagül Çevik ile kadınlar 87 kilo silkmede bronz madalyanın sahibi olan Büşra Çan'ı kutluyorum. 10'ar erkek ve kadın 20 sporcuyla katıldığımız Avrupa Halter Şampiyonası'nı 5'i altın, 8'i gümüş, 11'i bronz olmak üzere toplam 24 madalyayla tamamlayan milli haltercilerimizin başarılarında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

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