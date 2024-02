Gelenekler korunacak

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından, "Geleneksel sporların ihyası" parolasıyla Antalya'da düzenlenen 6. Etnospor Forumu, tamamlandı. Belek'te yapılan forumun son gününde çeşitli oturumlar gerçekleştirilirken 60 federasyonun katılımıyla Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun branşlarındaki uluslararası müsabaka kurallarının belirleyicisi olmasına ilişkin hazırlanan mutabakatın imza töreni gerçekleştirildi. Kapanış programının ardından foruma ilişkin açıklamalarda bulunan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Uluslararası Geleneksel Etnospor organizasyonlarında kullanılacak ortak kural setlerinin belirlenmesinde Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun bir otorite konumuna gelmesiyle ilgili bir niyet belgesi imzaladık" dedi. Geleneksel sporların korunmasını amaçladıklarını kaydeden Erdoğan sözlerine şöyle devam etti. Geleneksel sporlarda renkliliğin kaybolmasını istemiyoruz. Sporların birbirine benzeştirilmesini tercih etmiyoruz. Oradaki zenginliğin korunmasını istiyoruz. Bunu yaparken federasyonları bir araya getirip kural anlaşmazlıkları gideren bir mekanizmayı ortaya çıkarmak istiyoruz. Bugüne kadar bazı spor dallarında çalışmalarımız olmuştu. Bundan sonra hem Dünya Göçebe Oyunları gibi büyük organizasyonlar, hem de bölgesel organizasyonlar için artık konfederasyonun onayladığı kural setinin kullanılabileceğini göreceğiz. Önümüzdeki dönemde hakem, antrenör eğitimleri, bunların lisanslanması ve akreditasyonla ilgili de çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

DEPREMZEDELER UNUTULMADI

Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla forumun iptal edildiğini hatırlatan Bilal Erdoğan, "6 Şubat'ta çok büyük bir deprem yaşadık. Hem forum için hem de her baharda yaptığımız festival için ayırdığımız bütçeleri deprem bölgesinde yapacağımız faaliyetlere sarf ettik" diye konuştu.

OKULLARI ZİYARET EDİYORUZ

Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak Türkiye'de her yıl 100'ün üzerinde ortaokul düzeyinde okulu ziyaret ettiklerini kaydeden Başkan Bilal Erdoğan, "10 binlerce çocuğumuza at bindirdik, ok attırdık, mangala oynattık. Bunlarla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KAZAKİSTAN'LA İMZALAR ATILDI

Törende ayrıca, Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Kazakistan'da yapılacak 5. Dünya Göçebe Oyunları'na ilişkin Dünya Göçebe Oyunları Kazakistan Organizasyon Komitesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

ERDOĞAN'A 'LİDERLİK' ÖDÜLÜ

Forum, iki gün boyunca yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçların paylaşılmasının ardından, geleneksel sporlar ve oyunlara hizmet eden, bu kapsamda önemli çalışmalarda bulunan isim ve kurumlara ödüllerin verilmesiyle sona erdi. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Liderlik", Kazakistan'dan Zarina Saripova'ya "Genç Geleneksel Spor Oyuncusu", Romanya'dan Bogdan Alexandru Lupse'ye de "Kıdemli Geleneksel Spor Oyuncusu" ödülü verildi.

ÇOCUKLARA ULAŞMALIYIZ

Forumda katılımcı bakanlarla eğitimde geleneksel sporların yer almasıyla ilgili görüş alışverişleri yapıldığını aktaran Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel sporun kültürün önemli bir taşıyıcısı ve unsuru olduğunu ve genç yaşlarda çocukların hayatına girmesi gerektiğini savunduklarını dile getirdi. Erdoğan, okullarda yürütülecek çalışmaları oldukça önemsediklerinin altını çizerek, "Bu nedenle bir şekilde okullarda geleneksel spor ve oyunlara bir pencere açılması, beden eğitimi derslerinde ya da diğer derslerde bunlarla ilgili gündemlerin olmasını savunuyoruz" dedi.