Bilal Erdoğan: Gelenekler yaşayacak

Tarihi sporları yeniden hatırlatan, kitlelere sevdiren Etnospor'u bu noktaya taşıyan Bilal Erdoğan forumda bir konuşma yaptı. Erdoğan "Forumlarımız ve festivallerimiz başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarında gerçekleşen etkinlikler bize gösteriyor ki heyecanımız çoğalıyor, ortak hikayemiz güçleniyor. Dünyanın farklı coğrafyalarında, doğudan batıya, kuzeyden güneye bizi birbirimize bağlayan değerlerin olduğunun farkındayız. Bu zenginliği keşfetmek için yola çıktık. Bugün 21 ülkede 30 üyemizle her geçen gün daha büyük bir aile olma hedefi ile yolumuza devam ediyoruz. Aramızda yeşerttiğimiz bu ilkelerin, savaşlardan ve acılardan daha güçlü olduğuna inanıyorum. Bu inanç bizi, bugün Gazze'de şahit olduğumuz ve insan yaşamını hiçe sayan katliamlara karşı insanlık onurunun yanında durmaya davet ediyor" dedi.

DAYANIŞMA OBALARI'NDA İHTİYAÇLARI KARŞILADIK

Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Asrın Felaketi olan depreme önemli katkılar verildiğini söyledi. Bilal Erdoğan "Sizlerin de büyük destekleri ile depremzedeler için kurduğumuz Dayanışma Obaları'nda binlerce ailenin barınma ihtiyacını karşıladık" dedi.