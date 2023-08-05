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Önem arz ediyor

Bilal Erdoğan, bu topraklardaki zenginlikleri anlamanın çok önemli olduğunu söyledi

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Önem arz ediyor

Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yılı etkinlikleri 23-26 Ağustos tarihlerinde Ahlat ve Malazgirt'te yapılacak. Konuyla ilgili dün Okçular Vakfı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Malazgirt dediğimiz zaman o meydan savaşını hatırlıyoruz. Vatandaşlarımızın bu zenginliğin farkına varması, Ani'yi, Ahlat'ı, Malazgirt'i ziyaret edip görmesi, bu topraklarda bulunmanın ne kadar önemli ve köklü bir hadise olduğunu anlaması ve bu toprakları bizim için vatan yapanın ne olduğunu anlamaya çalışması büyük önem arz ediyor" açıklamasını yaptı.

GELENEKSEL OK ATIŞI YAPILDI

Dün gerçekleştirilen toplantıya Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı. Toplantı sonrası ise geleneksel ok atışı gerçekleştirildi.

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