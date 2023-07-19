Finlandiya'da 6 madalya

Finlandiya'nın Espoo şehrinde düzenlenen Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'na milli takımımız damga vurdu. Turkcell'in desteklediği ay-yıldızlılar, 12-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda toplam 6 madalya kazandı ve tarihindeki en çok madalya sayısına ulaştı.
Finlandiya'nın Espoo şehrinde düzenlenen Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'na milli takımımız damga vurdu. Turkcell'in desteklediği ay-yıldızlılar, 12-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda toplam 6 madalya kazandı ve tarihindeki en çok madalya sayısına ulaştı.